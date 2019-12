È morta l'attrice Donatella Ceccarello

È morta a Roma l'attrice Donatella Ceccarello (nella foto) , volto noto del teatro italiano, apprezzata interprete goldoniana e shakesperiana. Era nata il 6 giugno 1937 a Belluno, lascia il figlio Marco.

È del 1962 il suo debutto come professionista della scena, dove ha lavorato nei principali teatri stabili italiani, diretta dai importanti registi: da Giorgio Strehler al Piccolo di Milano, a Luchino Visconti allo Stabile di Roma, in occasione della sua inaugurazione, con Il Giardino dei Ciliegì di Cechov, da Luigi Squarzina a Sandro Sequi, e ancora Edgardo Siroli, Alfredo Arias, Benno Besson, Marco Bernardi, Franco Enriquez, mentre per Maurizio Scaparro è stata la Regina nel Riccardo II e la Siora Marta nelle Ultime Sere di Carnovale di Carlo Goldoni.

Dal regista Luchino Visconti, Donatella Ceccarello apprese la cura della parola e imparò a difendere uno stile naturale, che diventò il suo tratto distintivo, recitando al fianco anche di Mariangela Melato e Valeria Moriconi.

È stata anche autrice teatrale e diversi copioni li ha portati in scena con la sua stessa regia. Oltre al teatro, Ceccarello aveva lavorato in televisione in alcuni sceneggiati televisivi di grande successo come La Freccia nera del 1968 con Loretta Goggi e Aldo Reggiani.

