CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

E Matteo? Che fa Matteo? Renzi ha deciso improvvisamente ieri di non aspettare la direzione del 3 maggio per esprimere il suo parere. «Vado domenica in televisione per parlare di questa cavolata dell'accordo e poi scompaio di nuovo», ha detto a un amico che lo ha avvicinato nel pomeriggio. Quindi, per quel che lo riguarda, nessuna trattativa e nessun accordo. I tempi stringono e ha deciso di tagliare corto. In realtà, la posizione di Renzi non è stata sempre questa. Nei giorni scorsi qualche tentazione l'ha avuta. Il suo era un gioco di...