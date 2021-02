LA STORIA

Vaca mora era il nomignolo affibbiato dagli alpini alle loro tradotte, Vaca mora era il soprannome delle locomotive dei treni della linea Piovene Rocchette-Asiago (chiusa nel 1958) e della Mestre-Adria (ancora in esercizio), in seguito passato a indicare tutto il treno, Vaca mora è il titolo del romanzo di Gian Antonio Cibotto, edito nel 1965 (premio Marzotto) il cui protagonista è un contadino di Rovigo che sta andando a Venezia e che viene chiamato con il nome del treno diretto verso la laguna. La Mestre-Adria è una linea lunga 57 chilometri, composta da due tratti: il primo, Adria-Piove di Sacco, entrato in esercizio nel 1916; l'altro, Piove di Sacco-Mestre, inaugurato nel 1931 e, visti gli anni si è ben pensato di schierare le fanfare il 28 ottobre, al tempo festa grande in quanto anniversario della marcia su Roma. Gestita dalla Società Veneta fino agli inizi degli anni Duemila, ora da Servizi Territoriali, è una linea secondaria relegata nei binari delle stazioni di Venezia e di Mestre dove nessuno va mai, quelli in fondo, semidimenticati. Eppure non avrebbe dovuto essere così. La linea Mestre-Adria avrebbe dovuto essere parte di una linea ben più lunga, e mai realizzata: l'Adriatico-Tiberina, concepita negli anni settanta dell'Ottocento, quindi poco dopo l'unione del Veneto all'Italia per unire velocemente Venezia a Roma (e per questo detta anche direttissima Venezia-Roma). Se si fosse fatta, il percorso tra la laguna e il Tevere sarebbe stato ben più corto di 143 chilometri, e quindi più veloce, passando da i 600 chilometri dell'attuale linea via Bologna-Firenze a 457 chilometri.

COSTI E RITARDI

Perché non si è fatta? E chi lo sa. C'è da scommettere che se si fosse chiesto a qualche politico del tempo (ma l'idea è stata accarezzata fino agli anni trenta del Novecento) avrebbe risposto per ragioni di costi. Non c'è dubbio. Ma in realtà esiste un retropensiero, espresso da chi pensa che la divisione più importante dell'Italia, quella reale, ma nascosta, non sia tanto la divisione Nord-Sud, evidente e sotto gli occhi di tutti, ma la più subdola e sfuggente frattura Est-Ovest. Chi la pensa così sostiene che la dorsale tirrenica sia di serie A, quella adriatica di serie B; che tutto quello che avviene lungo l'asse Milano-Torino-Genova-Firenze-Roma-Napoli abbia rilevanza nazionale, mentre l'asse Trieste-Venezia-Ancona-Pescara-Bari conti poco e non solo perché dall'altra parte si concentra una maggior quantità di abitanti. È anche una questione di pesi politici e l'Est italiano incide meno dell'Ovest. Per rimanere in campo ferroviario, le linee Tav Milano-Napoli e Milano-Torino sono in esercizio ormai da tempo; sul versante Est c'è giusto la Milano-Brescia, si sta lavorando alla Brescia-Verona e il resto, chissà. È a Est, quindi conta poco. Osserva un passaggio della relazione sulla ferrovia Mestre-Piove di Sacco, pubblicata in occasione dell'inaugurazione, nel 1931: «Difficile sarebbe stabilire le ragioni per le quali la ferrovia non fu, a onta degli entusiasmi suscitati, eseguita prima della guerra. Certo il suo interesse fu sempre riconosciuto e sostenuto in assemblee, consigli e commissioni e non mancarono vivaci rimostranze di personalità ed enti intorno alla ritardata attuazione della linea, quando si trattò di votare spese e contributi per altre costruzioni ferroviarie». Il 20 gennaio 1879 il consiglio provinciale veneziano aveva solennemente stabilito: «La ferrovia Adriatico-Tiberina è destinata ad avvicinare Roma a Venezia e a gran parte della regione Veneta» e di conseguenza «sia posto in grado di chiedere la concessione di una ferrovia che staccandosi in prossimità della testata del Ponte attuale, converga verso Piove, avvicinandosi con lo sviluppo al tracciato quanto più possibile ai paesi di Mira e Dolo e prosegua fino ad Adria per Cavarzere». Collegare prima l'alta valle del Tevere, e poi Roma, all'Adriatico è un'idea che rimane viva per tutto l'Ottocento, continuano le iniziative politiche e l'attività progettuale, rafforzando la convinzione che quest'opera ferroviaria fosse vantaggiosa ed indispensabile non solo per i territori attraversati, ma per l'Italia intera.

UNO STUDIO

Alle iniziative della provincia di Venezia si uniscono quelle delle amministrazioni dall'altra parte della linea. Nel 1882 viene promosso uno studio dalla Società generale per le Ferrovie Complementari, che già possedeva la linea Arezzo-Fossato, con lo scopo di collegare la nascente ferrovia tiberina con la Romagna e le Marche. Due anni dopo a Venezia si tenne un congresso «allo scopo di affermare nuovamente e solennemente l'importanza della ferrovia Adriaco-Tiberina e la necessità di affrettarne la costruzione», recita il verbale. L'idea però rimane tale e non si converte in iniziative concrete. Negli anni ottanta dell'Ottocento, intanto, Padova diventa il centro di un reticolo di tranvie elettriche: verso Fusina e Mestre, verso Bagnoli di Sopra e verso Piove (dagli anni venti a Piove viene aggiunto di Sacco), gestite dalla Società Veneta. Negli anni dieci del Novecento si costruisce il tronco ferroviario per Adria che diventa snodo ferroviario con la Rovigo-Chioggia e nel 1916 si completa il ramo Adria-Piove. Quindi si pensa all'allungamento per Mestre, il piano viene preparato nel 1913,la domanda è presentata nel 1917, ma le Ferrovie dello Stato bloccano tutto: la spesa per l'allacciamento della linea alla rete FS a Mestre «sarebbe salita a cifre iperboliche, 50 milioni, tali da far rinunziare forse per sempre, dopo mezzo secolo di studi, di discussioni, di polemiche, all'attuazione dell'opera». Invece no, non sarebbe stato per sempre. Pochi anni dopo le FS cambiano idea: «l'intesa, quanto mai ardua, fu alla fine felicemente raggiunta nel novembre 1927, sulla base di un compenso globale ridotto a un solo milione di lire per i lavori da eseguire nella stazione di Mestre». Uno sconticino di 49 milioni di lire di allora e via andare. Sarebbe interessante capire come si fosse arrivati a quei 50 milioni bloccatutto, visto che poi ci si accontenta di un milione. Sarà stata anche quella opera del partito dell'Italia dell'Ovest che voleva fermare quello dell'Italia dell'Est? Non lo sapremo mai. Comunque i lavori cominciano e si ha ancora l'idea di proseguire e di «congiungere i porti di Rimini e Ravenna con Venezia, avvicinare la nostra provincia alla capitale, e a tutta la valle del Tevere nonché alle regioni dell'Adriatico meridionale». E poi? E poi niente. Ci si ferma alla Mestre-Adria, l'Adriatico-Tiberina non nascerà mai e invece prenderà forma la Vaca mora, una sonnacchiosa ferrovia di provincia che serve il traffico locale, sia passeggeri, sia merci, soprattutto le barbabietole destinate agli zuccherifici.

Alessandro Marzo Magno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA