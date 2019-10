E la medaglia di John Nash va all'asta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La stagione dei Nobel 2019 si è conclusa, ma per le medaglie del prestigioso riconoscimento la vita sul mercato è solo cominciata. Il premio attribuito 25 anni fa dal comitato di Stoccolma al matematico John Nash che ispirò il film A Beautiful Mind con Russell Crowe sta per andare all'asta da Christie's. Non è la prima volta, e sullo sfondo c'è anche una doppia tragedia personale: un figlio che ha ereditato il genio, ma anche la malattia mentale del padre.Nash (nella foto a fianco) vinse il Nobel per l'economia, lo stesso attribuito ieri...