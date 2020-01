LE ORIGINI

Ritorno alle radici. O quasi. La Cruise 2021 di Dior sarà presentata il 9 maggio a Lecce. E per Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica per le collezioni donna della maison, è il momento di tornare in luoghi a lei famigliari e che frequenta tuttora, di tanto in tanto, d'estate. Suo padre faceva il militare nella Capitale, ma era originario di Tricase, un paesino in provincia del capoluogo e situato nel Capo di Leuca.

RICAMI DEL SUD

La Chiuri, pur essendo nata a Roma, dove ha preso i primi contatti con la moda nella sartoria della mamma, non ha mai negato che nelle sue vene scorra un po' di sangue salentino. Anzi, quella di inizio maggio potrebbe essere l'occasione di vedere in passerella un mix tra il savoir-faire francese e le tecniche di ricamo di questa zona del Meridione, che più volte la stilista ha citato nei suoi commenti alle sfilate, sottolineando quanto sia importante che queste antiche capacità artigianali non vadano perdute.

IL BAROCCO

A dare l'annuncio è stato, qualche giorno fa su Facebook il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, orgoglioso che Dior avesse scelto come suo debutto in Italia proprio la sua città. Come location dell'evento si parla di piazza Duomo, cuore barocco seicentesco del centro abitato, ma la notizia non è ancora stata confermata. Del resto, la Chiuri è abituata agli show en plen air: aveva portato la Cruise, nel 2017, nel deserto nei pressi di Los Angeles, nel 2018 a Chantilly e, infine, lo scorso anno a Marrakech.

A.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

