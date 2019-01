E l'uomo diventa scomponibile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA KERMESSERompete le righe, grazie. E fatelo con dolcezza ed eleganza, per favore. Lo richiede la moda maschile per il prossimo autunno/inverno in scena a Firenze, alla 95esima edizione di Pitti Immagine Uomo. Alla kermesse si notano, tra le pieghe morbide doppiate in tessuto tecnico e performante, accenni militari. Ma niente ordine, se non quello da fare nell'armadio, e poco disciplina. L'uomo ha ormai piena consapevolezza di sé e degli abiti che può indossare e mixare per rinascere ogni giorno diverso. Basta coi total look, con il...