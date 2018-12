CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«È l'occhio di chi la guarda che dà a ogni città la sua forma», dice Italo Calvino nello splendido libro Le città invisibili. Per segreta simmetria, è lo sguardo e il cuore di chi la guarda che dà a ogni vita la sua forma. Sguardo come sintesi di quanto accade e si stratifica nel cervello viscerale e nel sistema nervoso centrale nel corso della vita, rielaborando quanto la genetica predispone e lo sviluppo dell'esperienza, e degli stili di vita, costruisce. Cuore come sintesi di emozioni e di vissuti di relazioni. Insieme determinano...