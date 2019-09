E l'abito prende la forma dell'aria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE SFILATE/2Aria e acqua, natura e donne volitive al terzo giorno di sfilate milanesi. Aria da Emporio Armani: la sua linea giovane è fatta di impalpabili leggerezze di tulle e di sete, di colori tenui dal rosa all'azzurro, di morbidezze di portamento, di luccichii argentei per la sera. Donna fluida ed evanescente, leggera come l'aria. «C'è voglia di aria per l'attenzione alla natura, ma anche di non farsi prendere dal vortice delle novità, di non esagerare nell'eccesso di eclettismo o di minimal», spiega Giorgio...