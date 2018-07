E John racconta memorie familiari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

E poi c'è il nipote John Patrick Hemingway che racconta il rapporto tra il nonno famoso e il figlio, Gregory, padre dell'autore del libro Una strana tribù-Memorie di famiglia (Marlin Editore, 17.90 euro) con introduzione di Roberto Vitale e traduzione di Maria Grazia Nicolosi. Nel libro, John Hemingway tratteggia i rapporti tra il nonno e suo padre, che per certi versi ne aveva ereditato non solo le capacità intellettuali, ma anche i lati più oscuri e discussi come un disturbo bipolare così come entrambi fossero affascinati...