È in libreria da metà dicembre (anche se la presentazione è in programma a marzo) la Guida Go Wine, dedicata all'Enoturista, che racconta di vino partendo dalla Cantina, come luogo dove uomini e donne operano anche come portatori di storie e tradizioni familiari. Cantina che è ormai diventata luogo di promozione del territorio e comunica un'identità fatta di paesaggio, vigneti, tradizione, borghi. Qui più che le valutazioni ai vini, si privilegia il tema della narrazione perché raccontando la cantina si racconta quanto sta attorno al vino, per cui si tratta di una pubblicazione non rivolta solo agli esperti, ma orientata a creare cultura a favore del vino e dei suoi territori. E far riflettere sull'importante ruolo che la viticoltura sta svolgendo a favore della valorizzazione di tanti territori. Sono 790 le cantine selezionate, 235 le Impronte d'eccellenza per l'Enoturismo assegnate, oltre 4.350 i vini segnalati, 1.500 indirizzi utili per mangiare e dormire. Una guida nella quale il Veneto fa la sua bella figura, con be 70 cantine citate dal Prosecco alla Valpolicella, dai Colli Euganei alla pianura di Venezia con i vini del Piave, a partire dal Raboso - e 34 Impronte (terza regione dopo Toscana e Piemonte), segno di eccellenza per quanto riguarda l'accoglienza all'enoturista. Mentre fra i sette premi speciali quello per l'Enocultura finisce ai Fratelli Zeni di Bardolino per il loro Museo del Vino. La guida si apre con una serie di nove interviste: a dare voce al Veneto è Ornella Molon Traverso, vignaiola di Salgareda che fa accoglienza anche con una deliziosa osteria.

C.D.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA