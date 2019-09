È Il traditore di Bellocchio il candidato italiano all'Oscar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNUNCIOMarco Bellocchio e il suo Il traditore. La scelta più ovvia. E forse anche quella più giusta. Certo ci sarebbe piaciuto che Pietro Marcello e soprattutto Claudio Giovannesi, due registi giovani e in ascesa, potessero concorrere loro per il Best International Feature Film, come da questo anno viene chiamato il premio Oscar per il miglior film straniero, ma è anche vero che la Napoli di Martin Eden e quella della paranza dei bambini, così spiazzanti, uno per la sua atemporalità, l'altro per la sua estraneità al gomorrismo attuale...