E il surrealismo scese in passerella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOIn principio, fu una scarpa. Quella che il suo maestro di musica usava per picchiare, sul capo, gli studenti negligenti. E poi quella che portavano in testa, come cappello, le signore della Parigi bene di inizio Novecento e che lui, Salvador Dalì, aveva disegnato con l'amica Shiap, cioè la stilista visionaria Elsa Schiaparelli. Proprio quella, icona per eccellenza del legame strettissimo tra arte e moda del secolo scorso, «è altamente simbolica nell'opera del maestro. Non è solo un feticcio freudiano di sessualità, ma è...