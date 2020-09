L'EVENTO

È stata una serata di emozioni: per il ritorno della Fenice in Piazza San Marco, per la riunione del Coro e dell'Orchestra del teatro che non suonavano insieme da febbraio, per il ritorno dei veneziani nella loro piazza in occasione dei 1600 anni dalla fondazione della Serenissima.

Emozioni alle quali si è aggiunto l'omaggio che il sovrintendente Fortunato Ortombina ha voluto riservare a Mario Messinis, il critico musicale scomparso a 88 anni. «Siamo qui per una serata di musica e non possiamo non citare la figura di Messinis, mancato questa notte», ha detto Ortombina, immaginando probabilmente di avere ancora tra il pubblico quel grande appassionato e innamorato del teatro veneziano che è stato il critico musicale. La musica quindi ha conquistato la piazza sulle ali di queste emozioni, alimentate dal coro (69 elementi) e dall'orchestra (72). Sul palco il soprano Claudia Pavone e il tenore Piero Pretti, sotto la direzione di Daniele Callegari e Riccardo Frizza, con un repertorio centrato sulle celebri arie di Verdi, Puccini e Rossini, tra cui il Va' pensiero dal Nabucco e il Nessun dorma dalla Turandot.

UNA LUNGA ATTESA

Erano 24 anni che la Fenice non si esibiva a San Marco e allora fu in seguito al drammatico incendio che la distrusse. Ma non solo: «Orchestra e coro, oggi si ritrovano a suonare insieme per la prima volta da metà febbraio - ha detto Ortombina - E ci fa piacere che questa occasione sia avvenuta proprio in questo luogo. Vi devo dire che non è facile parlare guardando la piazza così. Lasciatevelo dire: questa è la piazza più bella del mondo». E in questo contesto si sono collocati ad esempio la mostra L'età dell'oro di Fabrizio Plessi al museo Correr e l'organizzazione del Premio Campiello sabato sera. Il pubblico, distanziato secondo le norme anti-covid, ha seguito il concerto con grande attenzione: 1.200 i presenti in Piazza, tra cui gli 800 posti messi a disposizione a residenti e abbonati dal Comune.

Marta Gasparon

