CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È festa in anticipo a Trieste per la 51esima edizione della Barcolana con eventi partiti il 2 ottobre scorso con la tradizionale alzabandiera - per undici giorni consecutivi a precedere la grande regata velica di domenica 13 ottobre. Il cuore della festa per la prima volta è piazza dell'Unità che diventa il centro di gravità della manifestazione aumentando gli spazi a disposizione per la parte espositiva e ospitando i principali contenuti a terra.NUOVI SPAZIAl centro della piazza campeggia uno spazio progettato dagli architetti Tazio di...