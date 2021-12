VENEZIA (t.b.) Si è armato di tre cellulari, un ipad, un tavolino, ben coperto anche da un cappello di lana, si è messo a partecipare al Consiglio comunale davanti all'ingresso della Palanca per protesta. Un modo per far sentire la voce dei giudecchini che non ci stanno, seppure per 3-4 giorni, a restare senza collegamenti nell'arco di un chilometro e duecento metri (e quattro ponti con barriere architettoniche). Il vicepresidente del Consiglio comunale Alberto Fantuzzo (Pd), residente alla Giudecca, non si è fatto intimorire dal freddo e ha fatto il suo dovere dalla fondamenta. Incurante del clima, che nell'isola delle foche soprattutto la sera si fa meno clemente, ha ribadito ad ogni intervento, quasi una litania: «Qui dall'isola isolata della Giudecca, dal pontile che non c'è della Palanca». Votazioni favorevoli o contrarie che hanno anche fatto scaldare il sindaco Brugnaro, il quale ha ribadito: «I giudecchini sanno cosa stiamo facendo per loro». Fantuzzo ha dichiarato: «La direzione Actv non si è degnata di mettere nemmeno un cartello, è una vergogna. Perché tutto questo silenzio da parte della giunta, perché nessun intervento da parte dell'assessore alle partecipate, perché nessun cenno di interessamento da parte del signor sindaco?».



© RIPRODUZIONE RISERVATA