INTERVISTA

A Diabolik ha sempre preferito Linus, Topolino e B.C., i salami di Jacovitti e gli sguardi irriverenti di Raiser e Copi. Eppure giocare col celebre ladro delle sorelle Giussani, sul set dei Manetti Bros, l'ha divertito moltissimo. Un po' perchè è proprio il suo personaggio, «un ingenuo direttore d'albergo», a fare scoccare la scintilla tra Diabolik e la sua bellissima partner Eva Kant. Un po' perché adora lavorare con i due imprevedibili registi di Coliandro e Ammore e malavita, «anche se per ruoli piccoli. È come stare in famiglia». Roberto Citran si ritaglia una pausa tra le riprese della terza stagione de Il Cacciatore, celebre serie di Raidue ispirata alla storia del magistrato antimafia Alfonso Sabella, «progetto che mi piace moltissimo, quando torni a casa hai la sensazione di aver fatto qualcosa di serio e importante». L'attore padovano, volto amato di Mazzacurati e del coneglianese Padovan, qualche giorno fa su Raiuno in Chiara Lubich - L'amore vince tutto di Campiotti, sarà impegnato a dare la caccia ai mafiosi «fino alla prima settimana di febbraio, ma non so ancora quando andrà in onda. Sarebbe meglio adesso che tutti stanno a casa».

Anche di Diabolik è stata rimandata l'uscita.

«Una grande tristezza. Come per il Grande passo di Padovan, era uscito per l'estate, stava andando bene e poi tutto si è bloccato».

Coi Manetti ormai siete in famiglia...

«Li conosco da 25 anni. Quando mi sono stabilito a Roma, Marco e Antonio abitavano sopra casa mia. Una commedia: anche mia moglie si chiama Manetti, Antonia. Un sacco di posta nostra finiva a loro e viceversa. Ci siamo sempre detti di fare qualcosa insieme, prima è arrivato Coliandro, poi l'horror prodotto da loro, Il detto numero 6 diretto da Milena Cocozza, uscito su Sky Prima Fila. Milena è la loro aiuto regista e in Diabolik si occupa delle scena di azione».

Lavoro di gruppo.

«Esatto. Se li conosci, capisci lo stile: è la troupe più punk che io abbia mai visto, tutti con i capelli colorati, ottomila orecchini, divertentissimo, si crea una bella atmosfera, molto giovanile, dinamica, vitale».

Come ha costruito il suo personaggio in Diabolik?

«E' un direttore d'albergo che permette a Diabolik ed Eva Kant di incontrarsi. Ho proposto un personaggio patinato, lezioso, sulla scia del maitre di ristorante dei Blues Brothers. Loro hanno accolto subito il suggerimento. D'altra parte, ogni volta che fai un film, devi contribuire all'atmosfera, intonandoti con quello che c'è attorno».

E come sono i bros sul set?

«Discutono moltissimo, ed essendo fratelli si conoscono perfettamente, e riescono anche ad alzare il volume della voce. Ma capisci che non stanno litigando, è il loro modo per ottenere ciò che vogliono, per creare».

Diabolik o Topolino?

«Sono nato con Topolino e Tiramolla, mi portavo la pila di giornaletti in bagno finchè i miei fratelli sfondavano la porta. Mi piaceva ricalcarli, adoro Linus & i Peanuts, ho coltivato questa passione fino ai 18 anni. Il disegno mi ha sempre attirato, è un concentrato di idee».

Niente Diabolik allora.

«Lo leggevo se capitavo a casa di amici, ma non lo compravo. Io ero per BC, Linus, Jacovitti, e poi Georges Wolinski, Feiffer, Reiser anarchico e irriverente, con Orecchie rosse mi faceva morire, Copi, e poi il surreale Panebarco, col suo investigatore Big Sleepingispirato a Chandler e Bogart. Mi affascina l'umorismo a sfondo politico».

Ha ancora i suoi fumetti?

«Certo, sono tutti nel garage di mia sorella, ogni tanto mi chiede posso buttarli?. Guai!».

Oltre ai Manetti, con chi ha lavorato ultimamente?

«Ho appena finito di girare il nuovo film di Andrea Segre, Welcome Venice con Andrea Pennacchi e Paolo Pierobon, siamo tre fratelli veneziani che si scontrano sul futuro, tra lavoro e turismo».

Momento durissimo per le arti dal vivo.

«Il mestiere d'attore è precario per definizione. Il settore sta patendo da morire, ma non se ne parla abbastanza. È come fosse entrato in un'autostrada immersa nella nebbia e non se ne vede la fine. Ma avverto in giro una grande voglia di tornare alla normalità, di andare al cinema, a teatro, di stare insieme».

Cosa si augura per il 2021?

«Questo virus ci ha fatto capire che il problema ambientale non è da poco, così pure la situazione sanitaria. Bisogna correggere gli errori fatti. Per cui mi auguro intanto la ripresa di una socialità con maggiore consapevolezza. Un piccolo passo».

Chiara Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA