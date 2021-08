Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

È davvero l'immagine di un blu dipinto di blu: i nostri due atleti vestiti di azzurro che si abbracciano nella notte giapponese diventano, nei quindici minuti scarsi in cui tutto questo è successo, la nostra indimenticabile estate del 2021. Quanto valgono questi successi per il paese? Innanzitutto, tantissimo per il morale: lo sport è una fantastica metafora di quello che ognuno di noi può dare nella propria attività: in famiglia, nello...