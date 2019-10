E dalle cure nacquero armi letali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESPOSIZIONEI fumi emessi dalla fusione dei metalli, che possono limitare le capacità visive e determinare patologie ossee, riscontrabili pure nella mitologia, da Efesto, zoppo, ai Ciclopi, con un occhio solo. Il veleno prodotto da alcuni serpenti per immobilizzare le prede, impedendo loro di reagire, che riporta alla memoria il mito di Medusa, fanciulla con serpi, appunto, al posto dei capelli, in grado di pietrificare gli osservatori. La pozione utilizzata da Circe per trasformare in maiali i compagni di Ulisse, come raccontato...