Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAVENEZIA Anche una bottiglia di champagne intatta, perfettamente sigillata. È andata a far parte dei reperti raccolti ieri dai Gondolieri Sub sul fondo di rio della Fava. «No, non la apriremo hanno detto i subacquei ma la metteremo in bella vista nella nostra sede appena concessaci dal Comune vicino a campo Santa Sofia per riporre i materiali». Ieri pomeriggio, alla presenza dei consiglieri Ando Reato e Francesca Rogliani, i...