È dal 1923, siamo quindi prossimi al secolo di vita, che si corre la 24 ore di Le Mans, in Francia, una gara di durata automobilistica, dove a vincere è la scuderia che ha compiuto il tragitto più lungo su un circuito di 13 chilometri, nel tempo appunto di una giornata, alternando ovviamente i propri piloti. Il cinema ha ovviamente attinto da questa incredibile sfida e la versione più famosa è quella del 1971, firmata da Lee H. Katzin (in principio John Sturges), dove l'attore principale era Steve McQueen. In quella circostanza furono...