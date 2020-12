NELLE ISOLE

VENEZIA La rabbia è tanta, così come quella disperazione che si pensava sarebbe stata scacciata via dal Mose. A Burano non ci sono giustificazioni, non c'è consolazione, non c'è speranza. Solo incredulità.

«Non si può andare avanti così, visto il tempo come si fa a non prevedere una marea come questa già dal mattino. Se la si fosse prevista, probabilmente oggi ci saremmo salvati - dice Davide Tagliapietra, residente ed ex consigliere di Municipalità - Oggi (ieri per chi legge ndr) c'è vento di bora e c'è il cosiddetto morto de acqua, ossia l'acqua non cresce e non cala, come il 4 novembre del 66. Proviamo a pensare se alle 12.15, quando è suonata la sirena che ci avvertiva che la marea sarebbe arrivata a 135 centimetri alle 15.30, fosse cambiato il vento e fosse spirato lo scirocco. Per noi, sarebbe stata un'altra tragedia come l'anno scorso. E quando alle 15.30 abbiamo di nuovo sentito le sirene è scattato il panico. Inaccettabile».

DISAGI A BURANO

Per Tagliapietra è necessaria una modifica delle procedure. «Il Mose deve essere messo in funzione a quota 110 e non a 130 - continua - È molto importante, soprattutto in questo periodo e con queste condizioni meteo. Non solo San Marco si allaga, ma si allagano anche le isole e le case dei residenti. In questo periodo ci dicono di evitare assembramenti, di non andare a trovare i genitori e i nonni, ma non capiscono che nel nostro caso ciò può avvenire se il Mose entra in funzione, altrimenti, noi non possiamo lasciare soli i nostri cari, molti dei quali vivono in case che si trovano al di sotto del metro e venti sul medio mare. Sia chiaro che io non me la prendo con l'amministrazione comunale ma con un Magistrato alle Acque che ha deciso di alzare il Mose a 130 centimetri. Sono stati spesi 5 miliardi di euro, almeno ci dimostrino che il Mose serve a qualcosa. Alzate il le paratie. Non lo chiedo solo io a tutela dei miei concittadini ve lo chiedono tutti i veneziani».

Per Filippo Lazzarini, della Protezione Civile di Burano, si tratta di una «situazione imbarazzante: non so come potranno giustificarsi e spiegare i motivi per i quali non hanno alzato il Mose. Qualcuno avrà delle responsabilità».

La Protezione Civile, che da anni si è dotata di un piano di emergenza per soccorrere i residenti che abitano al piano terra, ieri ha eseguito una trentina di interventi. «Abbiamo fatto il possibile in questa situazione, una famiglia che è in isolamento per il Covid ha deciso di spostarsi al piano di sopra e lasciare che l'acqua allagasse il piano terra - spiega - è difficile ed è anche una responsabilità. Poi abbiamo trovato molte case senza cassero, di persone che sono andate via dall'isola per il ponte dell'Immacolata e quando torneranno a casa la troveranno allagata. Non si capisce proprio, se l'opera non funzionasse si potrebbe giustificare. Ma funziona e pretendiamo che venga tirata su, non ci importa quanto costa».

ALLAGAMENTI AL LIDO

Al Lido, il piazzale Santa Maria Elisabetta, punto più basso dellisola, è finito ancora sotto acqua con vaporetti e motoscafi che non riuscivano ad attraccare e sono stati dirottati a San Nicolò. A Pellestrina, invece, i lavori di innalzamento del muretto, hanno tenuto lisola allasciutto. In alcuni punti si sono verificate però delle infiltrazioni, con allagamento di alcuni punti della viabilità stradale a ridosso delle rive.

Il delegato alle isole, Alessandro Scarpa Marta, e diversi cittadini si sono infuriati contestando la mancata entrata in funzione del Mose. Al Lido la combinazione tra acqua alta dalla laguna e la pioggia hanno mandato in tilt il traffico. La Protezione civile è intervenuta per chiudere lingresso in piazzale: deviati tra le 15.30 e le 17.30 anche gli autobus Actv. Sotto acqua, a causa del difettoso funzionamento dei tombini, anche molte vie limitrofe al lungomare Marconi. Allagati decine di seminterrati e scantinati. In via Santa Rosa, ad esempio, i lavori appena conclusi non hanno per nulla risolto il problema degli allagamenti. (M.L e L.M.)

