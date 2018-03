CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

E così la coalizione di centrodestra da ieri sera non esiste più. La scelta di Anna Maria Bernini come possibile presidente del Senato è certamente ragionevole in sé. La signora è brillante e dotata di esperienza. Il problema è che Matteo Salvini ha scelto e votato un candidato di Forza Italia contro il parere di Forza Italia, visto che Silvio Berlusconi non ha mai rinunciato alla candidatura di Paolo Romani. La storia della Prima Repubblica, alla quale questa Terza pretende di assomigliare, è piena di candidati ufficiali bruciati da...