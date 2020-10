E alla Biblioteca nazionale Marciana, a Venezia, giovedì 15, alle 16.30, uno dei massimi esperti di Piranesi, il nostro critico d'arte, Enzo Di Martino presenterà il suo volume A proposito di Piranesi una rilettura (Cleup). Nell'occasione l'autore ne discuterà con il giornalista, già vicedirettore del Gazzettino, Vittorio Pierobon. L'incontro è organizzato con la collaborazione dell'associazione Paolo Rizzi. «È davvero molto interessante notare - si sottolinea nella presentazione del volume - che, pur essendo uno dei protagonisti più studiati e conosciuti della storia dell'arte, una delle figure più importanti del Settecento europeo, la vicenda esistenziale ed espressiva di Giovan Battista Piranesi (Venezia 1720-Roma 1778) abbia alimentato per tre secoli, nella sua enorme bibliografia, una serie incredibile di omissioni, malintesi e fraintendimenti, in definitiva letture inadeguate e superficiali. Lo scopo della pubblicazione non è perciò quello di aggiungere un nuovo testo alla già sterminata letteratura su Piranesi, ma chiarire invece alcuni punti fondamentali della storia personale e della lettura critica della sua opera». Quindi, un'indagine a 360 gradi sull'opera, le interpretazioni e gli studi di un grande maestro dell'arte italiana. Nel volume, pubblicato nel 2019 come conclusione di un lavoro concepito negli anni, grande spazio viene occupato dalla rilettura de Le Carceri, l'opera maggiore di Piranesi, un ciclo di 16 tavole centrali per la lettura della produzione del grande incisore. Da sempre Le Carceri sono state considerate come fantastici progetti di architettura. Infatti Piranesi giunse a Roma con la speranza di fare l'architetto, ma l'unico incarico che ricevette fu il restauro della piccola Chiesa di Santa Maria del Priorato di Malta nel 1764. Concepite quando Piranesi era poco più che ventenne nel 1745, Le Carceri inizialmente erano 14 lastre di cui restano pochi esemplari. Lasciato il progetto, l'artista lo riprese 15 anni dopo quando abbandonò il sogno di diventare architetto veneto.

