E adesso? Questo governo doveva nascere. Perché Di Maio sarebbe stato accusato di aver fatto perdere al M5s l'occasione della vita. Perché Salvini nonostante il vento in poppa dei sondaggi avrebbe perso una parte dell'elettorato del Nord in vacanza a luglio. Perché il Paese sarebbe uscito logorato dalla speculazione in troppi mesi di attesa. E perché novanta giorni di negoziati falliti avrebbero indebolito la stessa presidenza della Repubblica.È il primo governo nella storia europea in cui non sono rappresentate le grandi famiglie...