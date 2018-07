E a Rovigo un cast veneto per Beate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO In una cittadina del Nordest, una fabbrica prospera con la produzione e vendita di biancheria intima a brand Veronica, ma la proprietà vuole delocalizzare, lasciando senza lavoro le poche operaie tra le quali la combattiva Armida. Nel vicino Convento del Manto Santo le poche suore, abili nell'antica arte del ricamo e devote alla salma della Beata Armida, rischiano di essere trasferite per presunta inagibilità, dichiarata dal sindaco (anche proprietario di Veronica) per far nascere un resort di lusso. Per reagire, operaie e suore si...