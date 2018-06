Dürer, influenze veneziane tra maestri e manigoldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESPOSIZIONEUltimi giorni in mostra per gli strepitosi quadri esposti nell'ambito di Dürer e il Rinascimento tra Germania e Italia, rassegna che si chiude domani a Palazzo Reale, a Milano, ma che in realtà parla soprattutto di Venezia. Albrecht Dürer, viene due volte a Venezia, nel 1495 e poi dal 1505 al 1507. Della prima visita abbiamo solo conferme indirette, mentre per quanto riguarda la seconda ci è arrivata documentazione abbondante: dalle lettere ai quadri che il tedesco ha dipinto. I rapporti tra Venezia e Norimberga, città natale...