Duecento voci tra gospel colonne sonore e musical

My favorite Christmas è la potenza di duecento voci per raccontare il Natale in musica: l'appuntamento è al teatro Mario Del Monaco per domenica 5 gennaio alle 18. Dopo il successo di pubblico riscosso durante l'esibizione in piazza San Marco lo spettacolo verrà proposto ora nel teatro di Treviso. Le festività natalizie sono infatti anche il grande sipario verde che si apre, la platea e i palchi gremiti per un attimo sospesi in silenzio e poi le duecento voci del coro più grande d'Italia che riempiono la sala con un repertorio di brani di grande impatto emotivo, dal pop alle colonne sonore di film, passando per il gospel fino a celebri brani di musical.

My Favorite Christmas per la Big Vocal Orchestra è lasciare le proprie canzoni libere di danzare nello spazio magico del teatro Mario Del Monaco, che si trasformerà in un elegantissimo salotto, pronto ad accogliere il pubblico nella calda atmosfera dei giorni di festa. La direzione dello spettacolo è di Marco Toso Borella, i testi e la regia di Cristina Pustetto, il pianoforte e il coordinamento musicale è affidato a Giacomo Franzoso, mentre le voci soliste sono quelle di Francesca Bellemo e Betty Sfriso.

