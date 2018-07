Duecento persone a Poveglia per cercare di difendere l'isola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PRESIDIOVENEZIA Un flusso costante di barche si è radunato ieri attorno al pontone creato per l'occasione a venti metri dall'isola di Poveglia. L'associazione Poveglia per tutti aveva programmato un presidio acqueo, dalle 11 a circa le 16.30, occasione che ha richiamato circa duecento persone con un apice di una quarantina di barche. «Abbiamo creato un pontone di 20x7 metri con musica dal vivo e registrata, cibo, animazione per i bimbi che ha richiamato un notevole flusso di persone», ha spiegato il presidente dell'associazione Lorenzo...