Due tir carichi di sabbia sono sbarcati a Pellestrina. In previsione del rischio alta marea, l'isola si è mobilitata per avere più soluzioni pronte in caso di emergenza. Il ricordo del 12 novembre è ancora un incubo presente ogni volta che tornano a suonare le sirene dell'acqua alta. Per le prossime ore la preoccupazione maggiore riguarda il sestiere Scarpa, nella zona adiacente all'ex cantiere navale De Poli. Qui, per circa un centinaio di metri, manca il rialzo del marginamento a quota 160 centimetri sul medio mare. Questa quota, molto più rassicurante rispetto alla situazione che c'era circa un anno fa, prima di novembre 2019, è stata raggiunta in quasi tutta l'isola realizzando un nuovo basamento in marmo predisposto, per conto del Comune, da Insula, braccio operativo dell'amministrazione, con i fondi erogati dal governo Conte. Manca però l'ultimo tratto. Tecnici, operai e maestranze hanno continuato anche ieri senza sosta i lavori. Ma se non si riuscisse a completarli per tempo, comunque per il sestiere Scarpa sono state predisposte soluzioni alternative concrete. Tra le opzioni di intervento, ci saranno anche i sacchi di sabbia per fermare l'alta marea, qualora questa raggiungesse livelli troppo allarmanti. Ma non c'è solo la sabbia. Ieri sono state predisposte tutte le pompe idrovore anche quelle manuali. Il sistema è stato provato e ha funzionato. Mobilitata anche la Protezione civile di Pellestrina e potrebbero esserci anche altri rinforzi se fosse necessario. Anche con la riva a quota 130, dunque, nel tratto di sestiere Scarpa non dovrebbero esserci problemi. C'è ottimismo in forza anche dei lavori fatti in tutta l'isola. Sarà un test, dunque, la giornata di oggi, non solo per l'innalzamento delle paratie del Mose, ma anche per l'efficacia dei lavori fatti a Pellestrina. La macchina dell'emergenza, quindi, si è già messa in moto. Tutti si augurano che non serva. Lorenzo Mayer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA