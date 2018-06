Due ritorni in Tribunale: Luca Marini al Gip Licia Marino al Riesame

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GIUSTIZIAVENEZIA Luca Marini vicino all'incarico di presidente della sezione Gip/Gup del Tribunale di Venezia; Licia Marino proposta all'unanimità per la presidenza del Tribunale del riesame di Venezia. Poche settimane prima delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura, fissate a luglio, la Commissione incarichi direttivi ha proposto la copertura di due importanti posti vacanti da parecchi mesi negli uffici giudiziari veneziani e, entro pochi giorni le nomine saranno ratificate dal Plenum. Per la dottoressa Marino,...