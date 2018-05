Due premi a Cannes Italia felice

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FESTIVALItalia felice: due premi, uno ciascuno per i due film in concorso, uno magari non proprio azzeccato, ma che segnala come stavolta abbiamo fatto un figurone a Cannes. La Palma d'oro va in Giappone, a un grande regista come Kore-eda Hirokazu, che da sempre ci parla delle famiglie, di come si formano, resistono e a volte si sciolgono, e adesso lo fa con il film Shoplifters, che mette in scena una famiglia che non c'è, biologicamente o legalmente, ma che esiste sul serio, dove anche il Bene e il Male non sempre sono codificabili. E non...