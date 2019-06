Due ponti sotto esame per le prove di sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FIESSO D'ARTICOSono state eseguite in questi giorni nel territorio fiessese le prove di carico su due ponti. Sono state eseguite infatti delle indagini statiche e prove di carico sui ponti carrabili di attraversamento del canale Serraglio in via Baldana e via Pioghella. L'intervento è finanziato con il contributo del Ministero, erogato ai comuni con la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, che a Fiesso d'Artico ha portato 70 mila euro impegnati in queste prove. L'intervento di manutenzione straordinaria è finalizzato alla messa in sicurezza...