IL TEST E GLI INTRUSI

VENEZIA Test del sollevamento delle paratoie del Mose tutte in contemporanea riuscito, ma all'ultimo momento si è deciso di non movimentare per sicurezza la schiera tra Treporti e l'isola artificiale.

Motivo: la presenza di due pescatori subacquei che avevano deciso che ieri era la giornata giusta per fare il pieno di orate e branzini. A disturbare la loro battuta la presenza, fin dalle 8.45 del personale di sorveglianza del cantiere, che ha immediatamente allertato la control room.

A PESCA

I pescatori, che erano a bordo di due barchini sulla sponda ovest, vicino all'Isola artificiale, erano immersi e sono stati invitati ad allontanarsi dagli uomini della vigilanza. Ma poi è arrivata la Capitaneria di Porto, che aveva emesso un'ordinanza in cui si faceva presente che le bocche di porto sarebbero rimaste chiuse dalle 10.30 alle 17.30 o comunque fino alla fine delle movimentazioni.

I militari hanno identificato i due, li hanno multati per stazionamento e pesca non autorizzati in area di cantiere, e li hanno segnalati alla Procura, che dovrà valutare la loro posizione.

E non è escluso che per loro ci possano essere altre conseguenze.

I TEST

Per il resto il test funzionale, il quinto in contemporanea in condizioni di mare calmo e marea con la minima escursione tra la massima e la minima è andato secondo le previsioni, dopo il sollevamento di emergenza di sabato scorso per fermare l'acqua alta prevista di 130 centimetri. La prima barriera a concludere l'allineamento dei moduli di diga gialli è stata Chioggia, dove le operazioni sono durate 45 minuti.

Per Malamocco e Lido sono stati necessari 10 minuti in più.

Il via al sollevamento è stato dato alle 10.45 e alle 11.40 il sistema aveva separato completamente il mare dalla laguna, durando in totale un paio di ore.

SI RIPROVA IL 30

Il 30 ottobre è prevista un'altra alzata e la data, nel cronoprogramma fornito dal Consorzio Venezia Nuova, dovrebbe essere importante perchè dovrebbe segnare la consegna degli impianti definitivi. Anche se la parola impianti è molto vaga: a partire dagli ascensori, che sembrano ancora in alto mare.

Ma quanto costa eseguire questi test? Ci sono delle simulazioni, ma i dati reali si avranno solo a consuntivo. Ad esempio, anche se le paratoie non dovessero essere sollevate all'ultimo motivo per cessata emergenza, i costi sarebbero comunque intorno ai 150 mila euro. Perchè va valutato comunque l'impiego del personale comandato in servizio.

Una prova come quella di ieri, durata circa due ore, potrebbe aggirarsi intorno ai 250 mila euro, forse un po' meno perchè alla fine una delle quattro schiere non è stata sollevata, ma i lavoratori erano pronti comunque.

In caso di sollevamento di 12 ore, il costo potrebbe raggiungere anche i 300 mila euro. E ricordando l'episodio dell'anno scorso, quando a fine novembre l'acqua rimase oltre i 110 centimetri per circa 50 ore, non si tratta poi di un'ipotesi così remota

Raffaella Vittadello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA