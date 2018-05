CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DUE MALVIVENTIMIRANO Aggredito in casa il patron del Mirano Summer Festival: in due tentano di entrargli in cucina mentre guarda la tv. Scoperti, lo affrontano e lo colpiscono per coprirsi la fuga. Vittima Paolo Favaretto, presidente dell'evento clou dell'estate Miranese, che sabato sera, all'ora di cena, si trovava solo nella sua casa di campagna in via Formigo, a Scaltenigo.Un sabato sera che il patron del Summer Festival non dimenticherà facilmente. E' lui stesso a raccontare come sono andate le cose: «Ero seduto in cucina e stavo...