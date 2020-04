LA STORIA

È una storia di coraggio, di arte, di poesia, di barche e di due fratelli Luciano e Giorgio Dissera Bragadin. Le barche, talvolta magnifiche signore del mare, talaltra più modeste ragazze di laguna, sono sempre state al centro della vita di Luciano, nato poco più di cento anni fa, il 10 novembre 1919, in una Venezia che non esiste più (e morto a Cortina nel 1990, e anche lì sarebbe da vedere cosa sia rimasto dell'Ampezzo di un tempo). Ha vissuto in tempi nei quali bisognava scegliere, e lui l'ha fatto, ha scelto la parte giusta, quella della libertà: è stato partigiano, poi ha partecipato alla fondazione della Democrazia cristiana di Venezia. «Scudo crociato con scritta Libertas» era la definizione ufficiale del simbolo: libertas, libertà, un bene prezioso per il quale era necessario dare anche la vita. Luciano aveva avuto la poliomelite da bimbo e per questo è stato esonerato dal servizio militare. Invece il fratello Giorgio, mancato nel 2016, è arruolato in Marina, è a bordo dell'incrociatore Trieste, alla Maddalena, quando i bombardieri americani lo affondano, nell'aprile 1943. Si salva lo trasferiscono nella piazzaforte delle isole Brioni, in Istria. Dopo l'8 settembre ruba una lancia ai tedeschi, si costruisce una vela e una meridiana con un pezzo di cartone, arriva a Venezia, poi i tedeschi lo prendono, lo caricano in una nave per deportarlo, ma all'altezza delle bocche di porto si butta in acqua e torna a casa. A nuoto.

I Dissera Bragadin avevano navigato con una barca splendida, un cutter che in quel momento si chiamava Dux. Era stata costruita in un cantiere norvegese su commissione del kaiser tedesco, Guglielmo II, che voleva soffiare la Coppa America agli statunitensi. Poi è stata la guerra, la prima, a soffiar via il kaiser. I tedeschi si ritrovano con questa barca, di nome Sybillan, e la regalano a Benito Mussolini, la leggenda racconta che il presente venga da Adolf Hitler in persona. Mussolini la intitola a se stesso e la passa alla veneziana Compagnia della vela; il cutter vince numerose regate negli anni Trenta. I fratelli Dissera vanno per mare con al timone Aldo Voltolina, che si era fatto squalificare al campionato italiano 12 piedi per essersi rifiutato di fare il saluto fascista. Altra gente. La barca, dopo esser stata abbandonata nell'Arsenale, saccheggiata e affondata, è stata recuperata e completamente restaurata. Ora si trova a Fiumicino con il nome Desirée. Luciano lavora in Comune, riesce a farsi assegnare all'ufficio dove rilasciano i documenti. Antifascisti, ebrei, militari sbandati: alla fine saranno in migliaia a dovergli la libertà e, spesso, anche la vita.

«Negli ultimi mesi del 1943», annota nel diario, «lavoro incessantemente nel falsificare carte d'identità per salvarne più che posso. Finora ne ho fatte qualche migliaio. Anche l'ebreo Marko Coen, di Belgrado, avrà un documento per sé e per la moglie incinta. Ufficiali di Marina, in base alla specialità e al grado rivestito, diventano, oltre che veneziani, meccanico, elettricista. Più difficile è trovare una professione per gli ufficiali di rotta». Tra chi riceve una carta d'identità falsificata c'è anche, all'indomani della liberazione, un giovanissimo repubblichino di Roma che solo pochi giorni prima aveva puntato la propria pistola contro Luciano. Gli consegna il documento dicendo: «Non scherzare più con le armi».

Nella casa di famiglia, nel cuore di Venezia, erano ospitati altri sbandati, tra loro ex colleghi di Giorgio nella Regia marina. Intanto si organizza la resistenza. Luciano di giorno falsifica documenti, di notte pianifica trasporti per la laguna: fuggiaschi, persone che dovevano cambiare nascondiglio. Tra loro il cugino Augusto Ambrosi, ingegnere, responsabile militare dei partigiani cattolici. Ambrosi è preso in consegna dal conte Marco Celio Passi. Con i partigiani ci sono anche alcuni preti: don Giuseppe Olivotti, don Beniamino Bollani, don Giovanni Zanin, padre Pio Crivellari. Il figlio Alessandro racconta che papà Luciano parlava poco delle sue azioni da partigiano, e assolutamente mai di episodi di combattimento. Eppure qualcuno ce ne dev'essere stato, in particolare una volta, quando si è spinto fino a Latisana per incontrare uno dei responsabili della Osoppo, la divisione partigiana che operava in Friuli, i cui capi vennero ammazzati dai partigiani comunisti della Garibaldi-Natisone, a Malga Porzus. Tra le partigiane trasportate in barca da Luciano c'è pure Ida D'Este, una delle fondatrici della Dc veneziana, insegnante di lettere, catturata nel 1945, torturata, mandata a Bolzano in attesa di essere deportata in Germania. Ma alcuni militari italiani la salvano da un trasferimento che avrebbe significato morte.

L'insurrezione generale coglie Luciano nel gruppo che deve occupare le Poste, allora al Fontego dei Tedeschi. La sera prima i partigiani, una trentina dormono in una stanza del patronato di Santa Maria Formosa. Usano i paramenti sacri come materassi e Dissera Bragadin appende il mitra al braccio di una madonna orante. «Le chiedo scusa dentro di me e la ringrazio per il suo aiuto e la sua protezione», annoterà nel diario. Il giorno dopo l'occupazione delle Poste avviene senza spargimento di sangue: i militi della Rsi si arrendono senza sparare e vengono rinchiusi in una stanza. Il fratello Giorgio partecipa all'occupazione della società telefonica Telve, a due passi da Rialto. Ancora un po' di ore e arrivano i neozelandesi dell'VIII armata e si trovano una città già liberata e dalle strade sorprendentemente, per loro, piene d'acqua: per sfilare useranno i mezzi anfibi.

E qui per Luciano Dissera Bragadin comincia un'altra storia, non meno ricca di avventure, anche se decisamente meno tragiche: gestisce un cinema a Firenze, città dove si laurea in architettura. Ancora una volta ha una vita scissa tra il giorno, quando fa il ceramista con bottega di fronte alla chiesa dei Miracoli, e la notte, quando disegna ville per i veneziani che vogliono costruirsi una casa in campagna. A Crespano del Grappa ci sono ancora parecchie ville progettate dall'architetto Dissera Bragadin. La barca, però, rimarrà sempre il centro della sua vita. Ancora oggi Alessandro, quando naviga in laguna con barche armate al terzo, sente la voce del papà che lo accompagna e gli consiglia le manovre.

