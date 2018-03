CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Due film: un Leone d'oro e un Gran Premio della Giuria. Entrambi a Venezia. A distanza di 8 anni. Di certo non uno Stakanov della regia, di sicuro un autore che racconta, al di là di un rigore formale sbalorditivo, storie che ci catapultano dentro la guerra, esplorandola più in modo esistenziale che bellico, un armamentario che fissa la paura e la morte in una sorta di teatro dell'assurdo. In questo Foxtrot, con l'aggiunta nella distribuzione italiana della solita, inutile coda (La danza del destino), è l'ideale continuazione di Lebanon...