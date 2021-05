Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Due donne mature, Nina e Madeleine si amano da decenni in segreto e in silenzio, nascoste da amici e parenti. Vivono l'una di fronte all'altra, le porte di casa sono sempre aperte, e sognano di fuggire a Roma, dove si sono conosciute. Ma un ictus spezza le speranze, intrappolando le due vite: Madeline in un corpo condannato al mutismo, Nina in un'esistenza monca, osteggiata dalla famiglia dell'amante che non capisce e, soprattutto, non vede....