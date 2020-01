Due donne in guerra e il talento di Balagov

Di Kantemir Balagov, giovane regista russo (non ancora 30enne), formatosi alla scuola del grande Sokurov sentiremo parlare a lungo. Ha già diretto due film, entrambi passati a Cannes, lasciando sempre la sensazione di trovarsi di fronte a tanto talento, così sorprendentemente maturo. E così dopo la folgorante opera d'esordio, Tesnota, Balagov torna ora a sbalordire con questo La ragazza d'autunno.

Siamo nella Leningrado devastata dall'assedio, alla fine della II Guerra Mondiale, Iya un'infermiera slanciata non riesce sempre a controllare le proprie azioni, anche per un blocco intermittente e temporaneo post traumatico: le viene affidato in custodia un bambino, che lei fa accidentalmente morire (la scena più atroce del film); la madre di questo bambino, l'amica Masha, tornata dal fronte, la obbliga ad averne un altro per lei, visto che è rimasta sterile. Balagov squarcia la staticità del racconto, quasi tutto racchiuso in interni, di ospedali e di case, costruendo un paesaggio di fantasmi. Se si accende l'ipotesi di un precoce manierismo, è la forza della storia e dell'immagine a lasciare il segno, tra scatti vendicativi e bisogno d'amore. (adg)

