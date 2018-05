Due donne all'ospedale e qualche intasamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SICUREZZAVENEZIA Grossi problemi non ce ne sono stati durante la Vogalonga, solo qualche piccolo incidente. Una donna tedesca, sui 50 anni, che partecipava alla maratona su remo in kayak, si è ferita al punto da esser stata trasportata all'ospedale Civile di Venezia. La straniera è scivolata in acqua dalla riva dell'isola di Burano, a causa delle alghe, e si è tagliata sull'avambraccio. A soccorrerla la Protezione civile che l'ha portata al pronto soccorso per la medicazione e i punti di sutura.Nel tardo pomeriggio sei donne di...