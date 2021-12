LIDO

I ristoratori prediletti da star, attori e registi della Mostra del cinema cucineranno domani un pranzo di Natale speciale per i nonni ospiti della casa di riposo Carlo Steeb. È questo il piatto forte della seconda edizione della iniziativa dal titolo Vicino a Te voluta fortemente dalla municipalità del Lido e Pellestrina grazie al consigliere delegato dall'esecutivo alle Politiche sociali, Emanuele Puddu. All'invito della municipalità hanno aderito i ristoratori Andrea Rosada, titolare del ristorante da Valentino e Tiziano Beroncello, del ristorante da Tiziano. I due chef cucineranno per i nonni utilizzando le cucine della struttura. Menù di pesce (con eventuale alternativa di carne): peoci saltai, pasticcio di pesce, frittura mista, pandoro e panettone. È previsto anche l'arrivo di un ospite a sorpresa: Babbo Natale.

MUSICA DAL VIVO

Alla giornata parteciperà anche l'associazione benefica Una Mano per tutti che nel pomeriggio, dalle 15.45 alle 17.30, organizzerà un intrattenimento con musica dal vivo e un brindisi. Un Natale all'insegna della solidarietà e dell'amicizia.

Una settantina i commensali per i quali verrà preparato il pranzo. Visto il momento molto delicato, sotto l'aspetto epidemiologico, verranno mantenute tutte le cautele, affinché la festa si svolga comunque, anche con il passaggio in zona gialla, in condizioni di sicurezza.

Nei prossimi giorni arriveranno anche I nipoti di Babbo Natale che porteranno doni agli ospiti, cercando di esaudire per ognuno una sua richiesta. «Desideriamo, senza fare grandi iniziative, esprimere la nostra vicinanza a questi nonni, portando un pranzo diverso e un po' speciale, ma soprattutto affetto e calore», spiega Puddu.

Lorenzo Mayer

