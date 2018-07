CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Due avvenimenti hanno caratterizzato gli ultimi giorni. La Lega in segno di protesta contro la Cassazione, rea di avere confermato il sequestro a carico degli ex amministratori del partito invitando ogni inquirente ad eseguirlo ovunque possibile, ha chiesto di essere ricevuta dal Capo dello Stato per rappresentare il suo sdegno per un provvedimento, a suo dire, di ispirazione e di stampo nettamente politici. Quasi contemporaneamente la Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionale di una norma del regolamento...