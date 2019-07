Due anni fa un incendio nel medesimo punto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Sempre a piazzale Roma, sempre un bus in fiamme: il pomeriggio dell'1 agosto 2017 a bruciare è un mezzo della linea 24. Ad accorgersene, il conducente: dopo aver messo in moto il mezzo, ecco dallo specchietto retrovisore spuntare del fumo. Fatti scendere i passeggeri, aveva scaricato l'estintore sul vano motore in attesa dei vigili del fuoco. Non sono purtroppo una novità gli incendi a bordo dei bus. Era successo nel febbraio 2018 a Sottomarina: protagonista ancora un mezzo di Actv. Quella volta si trattava dell'autobus della linea...