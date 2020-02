Sono sempre più frequenti gli episodi di coppie che si separano e di madri che decidono di tornare in patria portando con sè il figlio, innescando lunghe battaglie giudiziarie, dall'esito sempre difficile e incerto. Due anni fa un quarantenne veneziano denunciò la fuga della compagna, tornata a vivere in Polonia assieme al figlio di tre anni della coppia, tanto da costringerlo ad avviare un procedimento di fronte al Tribunale per i minorenni nel tentativo di far valere i propri diritti nei confronti del piccolo, nato e cresciuto in Italia. L'allontanamento dell'Italia, in quel caso, non era stato del tutto improvviso: la donna aveva detto al compagno di volersi prendere una vacanza a casa dei genitori, e che sarebbe tornata a Venezia entro fine maggio 2018. Dunque, il 20 aprile era salita su un pullman della società Flixbus e si era recata in patria, per poi non fare più ritorno in Italia. Arrivata a casa, contattò un legale al quale spiegò di essere scappata per paura, a seguito delle minacce ricevute dall'ex compagno. Anche in quel caso, l'uomo ha negato di aver mai minacciato la donna, assicurando di non averle mai fatto mancare il necessario per il sostentamento suo e del figlio. I contatti tra padre e figlio sono proseguiti attraverso brevi videochiamate.

