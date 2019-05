Duca d'Aosta: il processo, un abbaglio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRIBUNALEVENEZIA Nessun sassolino dalla scarpa, ma solo la voglia di dire la sua e comunicare la soddisfazione per un processo che lo ha visto uscire vincitore. Questo è Giuliano Ceccato, 76 anni, vicepresidente del consiglio di amministrazione della società di abbigliamento Al Duca D'Aosta, assolto lunedì dall'accusa di falso in bilancio per alcune voci ritenute non rispondenti al vero e grazie alle quali, secondo la procura, i conti aziendali 2014 della società chiusero con un patrimonio netto di circa 1,7 milioni di euro che, al...