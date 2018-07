Droni e foto satellitari per aiutare gli agricoltori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ECONOMIAMESTRE L'agricoltura digitale è ormai realtà. Dati derivati da droni, capannine meteorologiche e foto satellitari accessibili agli agricoltori per conoscere a fondo le condizioni dei loro campi ed ottimizzare al massimo i propri interventi, dall'irrigazione alla concimazione. Una vera e propria rivoluzione ha preso via ad inizio luglio quando è stata sottoscritta la convenzione tra Abaco spa e Confagricoltura Venezia: un'iniziativa che punta a realizzare un grande network professionale per l'agricoltura. «Gli agricoltori oggi...