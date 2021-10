Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Droga portata all'interno del carcere di Santa Maria Maggiore, furti e ricettazioni: era tutto questo l'indagine Cometa coordinata dal sostituto procuratore Giorgio Gava e che lo scorso dicembre aveva partorito otto condanne e un'assoluzione. Un impianto che per gli imputati ricorsi in Appello ha visto riduzioni, se non anche assoluzioni, rispetto a quanto deciso in tribunale. I giudici di secondo grado hanno in sostanza accolto le istanze...