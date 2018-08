Droga e ricettazione: si lancia dalla finestra ma viene riacciuffato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEVENEZIA Si è lanciato in ciabatte dal davanzale della sua abitazione, a Cannaregio, dove la Polizia locale aveva appena rinvenuto droga e materiale di probabile provenienza furtiva. Ma la fuga di un uomo di nazionalità tunisina è durata poco: gli agenti sono riusciti a bloccarlo subito e a deferito all'autorità giudiziaria con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di ricettazione continuata.Nel pomeriggio di Ferragosto i vigili sono intervenuti in una casa dell'Ater, in area Saffa, dopo che era...