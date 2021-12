VENEZIA Due persone di origine tunisina, rispettivamente di 34 e 41 anni, sono state denunciate per detenzione di stupefacenti e porto abusivo d'arma. Ad individuarli, nella serata di venerdì operatori della Polizia locale in abiti civili. I due sospetti erano stati notati mentre, appartati al buio in Calle del Magazen, inveivano l'uno contro l'altro agitando e accendendo gli accendini e attirando così l'attenzione dei passanti e degli stessi agenti. Al momento di essere identificati, il quarantunenne ha estratto dalla tasca del giubbotto un involucro in plastica rigido che ha poi gettato a terra (e subito recuperato) il quale conteneva 4 sacchetti di hashish e due di cocaina.

L'altro uomo a quel punto ha estratto a sua volta dalla tasca del proprio giubbotto un pugnale di piccole dimensioni tentando di nasconderlo su una mensola, ma è stato bloccato. I due, senza documenti, sono stati portati al Comando per essere identificati e denunciati. data la sfilza di precedenti, Nel corso degli stessi controlli due ventenni veneziani, sorpresi a bere alcolici in bottiglie di vetro nonostante i divieti, sono stati sanzionati e sottoposti a Daspo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



