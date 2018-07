Droga dentro il carcere processo al via il 18 luglio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'UDIENZAVENEZIA Si avvicina il processo per la droga fatta entrare nel carcere di Santa Maria Maggiore. L'udienza preliminare per i 20 imputati, coinvolti nell'operazione denominata Cometa, è stata fissata per il prossimo 18 luglio, di fronte al giudice di Venezia, Gilberto Stigliano Messuti. A sostenere la pubblica accusa è il pubblico ministero Giorgio Gava che, lo scorso marzo, ha chiesto e ottenuto 12 arresti, nell'ambito di un'indagine condotta dai carabinieri che portò al sequestro di due chili di hashish e mezzo chilo di cocaina....