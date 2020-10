LA STORIA

Dria Paola è stata la prima stella del cinema sonoro italiano. In tredici anni di carriera nei suoi film ha incantato il pubblico e tenuto a battesimo Totò, Alberto Sordi, Anna Magnani. Poi è sparita dagli schermi. È morta a 83 anni in povertà. Assistita dalla legge Bacchelli, quella che assicura un vitalizio agli artisti finiti in disgrazia. Dimenticata anche da concittadini di Rovigo, da dov'era partita per Roma in cerca di gloria.

Ora Rovigo cerca di colmare la lacuna. Raccontando la storia della ragazzina che fece parlare il cinema, come l'hanno ribattezzata gli organizzatori dell'evento di stasera (mercoledì 7 ottobre 2020), alle ore 21 in punto. Stessi giorno e ora in cui novant'anni fa (martedì 7 ottobre 1930) La canzone dell'amore usciva in tre sale, il Supercinema di Roma, il Corso di Milano e il Ghersi di Torino. Era il primo film sonoro italiano, regia di Gennaro Righelli, protagonisti la 21enne Dria Paola, nella parte di Lucia, ed Elio Steiner. Alessandro Blasetti, il più importante regista dell'epoca, che l'anno prima aveva fatto debuttare la ragazzina, lo definirà «un avvenimento base nella storia del cinematografo italiano».

Così lo descrive invece Massimo Veronese, giornalista de Il Giornale, artefice della riscoperta e dell'iniziativa, insieme a Luca Malin, grafico e biografo, supportati da Polesine film commission, conservatorio Venezze, Fondazione cultura, Comune di Rovigo e altri enti: «Il film resta in programmazione tre settimane. È un successo clamoroso. Segna la linea di confine tra il muto e il cinema come lo vediamo adesso, tre anni dopo l'uscita dell'americano Il cantante jazz».

La canzone dell'amore stasera verrà proiettato 21 su una delle due torri di quel che resta del castello, il simbolo della città. Una celebrazione nella celebrazione. Perché l'inizio della loro costruzione, e il primo documento ufficiale sull'esistenza di Rovigo, data 920. Quindi siamo alla ricorrenza dei 1.100 anni. Sopra l'altra torre verrà proiettata una videomapping realizzata da docenti e studenti del Dipartimento di musica applicata, una delle eccellenze del conservatorio rodigino. «È una suite in cinque episodi - spiega il presidente dell'istituzione musicale Fiorenzo Scaranello - La ricontestualizzazione del cinema degli albori in una forma più moderna». In tutto 94'. La durata del film con protagonista la stella di celluloide rodigina, sparita troppo presto dal firmamento.

Ma chi è Dria Paola? Dall'opuscolo biografico stampato a supporto dell'evento si scopre che è il nome d'arte di Pietra Giovanna Matilde Adele Pitteo. Una ragazza di buona famiglia, nata a Rovigo il 21 novembre 1909. Il padre Arturo è proprietario di un negozio di caccia, la madre Iole Volebele del Caffè Borsa, il locale più esclusivo (tuttora aperto) della città. Quando si stabilisce a Roma manda qualche foto alla società di produzione Cines e le propongono un provino. Non ha la bellezza fatale di Doris Duranti, o il fascino ambiguo di Isa Miranda, dive dell'epoca. Però colpisce con la sua «figuretta agile, tutta trasparenza e limpidezza nello sguardo, dolce nel sorriso, un mite raggio di sole primaverile» scrivono di lei su Excelsior.

Debutta nel 1929 a vent'anni con Sole di Blasetti. L'anno dopo la svolta con La Canzone dell'amore, prodotto da Pittaluga-Cines. Lo visiona anche Benito Mussolini e in futuro canteranno il suo tema (La canzone di Lucia) anche Claudio Villa e Luciano Pavarotti. Dopo il film che dà al cinema italiano la parola e a lei la fama ne gira un'altra trentina. Fra gli attori suoi compagni ci sono, oltre a quelli citati sopra, Vittorio De Sica, Amedeo Nazzari, Ettore Petrolini, Erminio Macario. Recita anche con Primo Carnera, il Gigante di Sequals, campione del mondo dei pesi massimi (1933) di pugilato trasformatosi in attore-caratterista a fine carriera per mettere a frutto il suo mito e sbarcare il lunario. Per lui 17 film fra Hollywood e Cinecittà, quello con Dria Paola s'intitola Traversata nera (1939), regia di Domenico Gambino.

L'attrice in Italia ha una popolarità che rivaleggia con Greta Garbo o Mary Pickford, la fidanzata d'America di allora (in tempi moderni lo diventerà Meg Ryan). Gli ammiratori la riempiono di lettere. Persino Federico Fellini, ragazzino, si dice sia innamorato di lei. Tutto finisce però nel 1941 con Pantera nera. Dopo quel film, a soli 32 anni, con il mondo in guerra, Dria Paola si ritira dalle scene per sposare un commerciante romano, Luigi Filippini. Va a vivere in un luminoso attico di via Latina e il suo ricordo svanisce, come in una di quelle nuvole di cipria tanto care alle attrici. Muore per un infarto a 83 anni, dimentica. Ora la riscoperta. «Di luce mia propria o riflessa in qualche modo brillai. E fui star» ha lasciato scritto. Una stella diventata meteora che per prima ha dato voce al cinema italiano.

Ivan Malfatto

